Zingaretti: Guai chi nel centrosinistra pensa a dividere invece di unire

di dab

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Guai chi nel centrosinistra, invece di unire pensa solo a divere". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Terni, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale in vista delle Regionali di domenica prossima in Umbria. "Ricordatevi che gli avversari stanno a destra e quando vincono sono un problema per tutti", aggiunge.

