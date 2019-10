Zingaretti: Da noi non c'è spazio per Casapound e saluti romani

di dab

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Da noi non c'è spazio per chi accetta nelle proprie piazze Casapound e i saluti romani". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Terni, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale in vista delle Regionali di domenica prossima in Umbria.

