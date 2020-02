Zingaretti: Conte riferimento progressisti, sua scelta non scontata

di egr/npf

Roma, 6 feb. (LaPresse) - Conte fortissimo punto di riferimento dei progressisti? "Ne sono assolutamente convinto. Credo che il dibattito politico che si è aperto in Italia sia anche figlio di una scelta di Conte di collocarsi chiaramente in un fronte: oggi è il presidente del Consiglio di un Governo di centrosinistra. Non era una decisione scontata, tanti nel M5S questa scelta non la fanno perché non la condividono". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Circo Massimo su Radio Capital.

