Zingaretti: "Con il Recovery Fund si può fare un progetto per l'Italia"

"Pensando a tutti i candidati e candidate che si sono battuti in queste settimane, a chi ha vinto e chi ha perso, a tutti loro dico grazie". Queste le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo la vittoria di Eugenio Giani alle elezioni della Regione Toscana. Poi aggiunge: "Noi vogliamo dare agli italiani qualcosa in cui credere. Concretizzeremo questa missione realizzando con il Recovery Fund un progetto per l'Italia. Questo è l'obiettivo".