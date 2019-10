Zingaretti: Basta morale da Salvini, che fine hanno fatto i 49 mln?

di dab

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Salvini deve vergognarsi e smetterla di fare la morale agli altri, mentre non ha ancora spiegato che fine hanno fatto i 49 milioni di euro". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante un comizio a Spoleto, in vista delle elezioni regionali in Umbria di domenica prossima.

