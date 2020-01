Zingaretti: Alleanza con M5S? Ogni Regione deciderà per sé, ma proviamo

di scp

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Noi coi 5 Stelle siamo alleati, io non mi vergogno affatto se i risultati sono buoni, ogni Regione deciderà per sé, vediamo se in ciascuna si potranno fare progetti per un campo largo". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti ad Agorà su Rai3.

