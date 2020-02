Zaky, D'Incà: E' priorità governo, auspichiamo suo veloce rilascio

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Ci impegniamo affinchè Zaky riceva un trattamento in linea con gli standard internazionali. Il consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha detto che segue la vicenda. Zaky è detenuto a Mansoura e si trova in buone condizioni. Il Governo continuerà a dare priorità al caso Zaki in vista di un suo auspicabile veloce rilascio". Lo ha detto il ministro per le Relazioni con il Parlamento Federico D'Incà nel question time alla Camera, sostituendo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

