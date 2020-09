Zaia: Sarà Veneto grandi cambiamenti, delega a pieno titolo

di lrs/mad

Treviso, 21 set. (LaPresse) - "Sarà il Veneto dei grandi cambiamenti. Sono stanco di sentir parlare di chi perde e dice che bisogna guardare in grande. Il cittadino dà la delega a noi. E con questi consensi lo siamo a pieno titolo, con queste percentuali che escono dalle urne e, soprattutto con l'affluenza, 61,17%. Siamo la prima Regione in Italia per affluenza alle urne. Possiamo permetterci di fare delle grandi rivoluzioni. C'è una riforma sanitaria da portare avanti". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo dal palco allestito all'esterno della sede della Lega a Fontane di Villorba (Treviso).

