Willy, Meloni: "Responsabilità non della politica ma di modelli come Gomorra"

La leader di FdI, Giorgia Meloni, a margine di un evento elettorale per le Regionali in Campania, a Vietri sul mare (Salerno), interviene sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. "Ho fatto in giro sui social dei presunti assassini. - ha detto Meloni - La politica non c'entra. Escludo credano in qualcosa se non nelle scarpe firmate. E poi c'è il dilagare della cocaina: quella gente lì perde il controllo. Io combatto la droga ogni giorno. Credo che non sia la politica a doversi assumere delle responsabilità ma altri, compresi quelli che hanno fatto i milioni con i modelli tipo 'Gomorra'".