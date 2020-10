Willy, Conte: Violenza chiama tutti a responsabilità colletiva

di dab

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Un sentito ringraziamento alle autorità scolastiche, che hanno pensato di promuovere questa iniziativa di ricordo di Willy Montero. Quando è successo questo tragico evento, il 6 settembre scorso, sono intervenuto a sottolineare come questa vicenda di così efferata violenza non potesse e non dovesse essere sottovalutata o minimizzata. L'ho fatto perché è una violenza che possiamo assumere come emblematica e chiama tutti a un'assunzione di responsabilità collettiva: gli studenti, gli insegnanti, le autorità scolastiche, le istituzioni ad ogni livello, le famiglie". Lo dice il premier, Giuseppe Conte.

