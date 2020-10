Willy, Azzolina: Suo gesto esempio per Paese, ragazzi denuncino soprusi

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Dobbiamo insegnare ai ragazzi di denunciare quando sono testimoni di ingiustizie, soprusi. Willy ha dato ciò che aveva di più prezioso, non si è voltato dall'altra parte, ha pensato al bene di qualcun altro prima del suo. Il gesto di Willy sarà un esempio per tutto il Paese. Chi è amato come lui vive per sempre, i suoi sogni sono i nostri sogni". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un videomessaggio alla cerimonia 'Un albero per Willy', in onore di Willy Monteiro Duarte, ucciso lo scorso settembre a Colleferro, che si tiene all'Istituto tecnico industriale statale 'Michele Maria Milano' di Polistena (Reggio Calabria).

