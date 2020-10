Willy, Azzolina: Proteggere nostri ragazzi, non succeda mai più

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Nessun genitore dovrebbe mai vivere un giorno come quello vissuto dai genitori di Willy. Dobbiamo fare in modo che quello che è accaduto non succeda mai più. Dobbiamo proteggere i nostri ragazzi" con l'obiettivo di promuovere "la cultura del rispetto e il rispetto di ogni cultura". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un videomessaggio alla cerimonia 'Un albero per Willy', in onore di Willy Monteiro Duarte, ucciso lo scorso settembre a Colleferro, che si tiene all'Istituto tecnico industriale statale 'Michele Maria Milano' di Polistena (Reggio Calabria).

