Whirpool, Patuanelli: Non molliamo Napoli, azienda deve restare qui

di dab

Roma, 17 set. (LaPresse) - "Lo dico subito e lo dico chiaramente: Napoli non molla e noi non molliamo Napoli. Whirpool deve restare qui". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dal palco di piazza Carità, per la manifestazione elettorale del M55 a favore del Sì al referendum per il taglio dei parlamentari.

