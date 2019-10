Whirlpool, Patuanelli: Azienda propone cessione Napoli verso ignoto

di acp/vln

Roma, 15 ott. (LaPresse) - "Il governo ha messo in campo tutte le iniziative possibili per continuare la produzione Whirlpool sul sito di Napoli, anzi aumentarla, non c'è stata alcuna apertura. Whirlpool continua a proporre come unica soluzione la cessione del ramo d'azienda sostanzialmente verso l'ignoto". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

