Whirlpool, Di Maio su no chiusura Napoli: È presupposto per dialogo

di dab

Milano, 12 giu. (LaPresse) - La marcia indietro della Whirlpool sulla chiusura e il disimpegno dallo stabilimento di Napoli, per il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, "è il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì dò per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima".

