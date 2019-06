Whirlpool, Di Maio: Spero vengano a miti consigli, finito tempo bengodi

di dab

Milano, 11 giu. (LaPresse) - "Spero che mercoledì, quando si siederanno al tavolo di crisi al Mise, possano venire a miti consigli. Perché qui non si scherza, è finito il tempo del bengodi, in cui si viene in Italia, fai quello che vuoi con le imprese italiane e i lavoratori italiani e poi te ne vai quando hai preso i soldi". Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, parlando del caso Whirlpool, che ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Napoli. "Io spero veramente che ci possano ripensare, ma intanto vado avanti - aggiunge -, perché se credono di avere a che fare con quelli di prima, hanno sbagliato governo".

