Whirlpool, Di Maio: Chiusura è mancanza di rispetto a lavoratori e governo

di dab

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "La notizia della chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli sarebbe già grave al solo pensiero che 420 lavoratori rischino di non avere più un posto di lavoro, ma diventa assurda se si pensa che, con questa scelta, i vertici aziendali decidano di stracciare un accordo che Whirlpool ha firmato lo scorso 25 ottobre al ministero dello Sviluppo Economico e col quale si impegnava a investire in Italia con un piano triennale da 250 milioni di euro". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio. "Solo dopo la firma di quell'accordo e l'impegno concreto della multinazionale, il ministero del Lavoro concesse gli ammortizzatori sociali a sostegno delle donne e degli uomini che lavoravano per la Whirlpool. Aiuti meritati, visto l'impegno da loro profuso e poiché vittime incolpevoli di fallimenti che nulla avevano a che fare con la loro attività", spiega.(Segue)

