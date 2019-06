Whirlpool, Di Maio: Aspettiamo risposte entro prossima settimana

di dab

Milano, 12 giu. (LaPresse) - "In questa settimana ho chiesto con forza a Whirlpool di non abbandonare Napoli, altrimenti nemmeno avremmo continuato la discussione. L'azienda oggi al tavolo ha detto per la prima volta che non si disimpegnerà più dallo stabilimento. Questa è la base su cui costruire e ci aspettiamo risposte entro la settimana prossima". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine del tavolo di confronto al Mise con i vertici della multinazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata