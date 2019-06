Whirlpool, Conte: Confido di persuadere proprietà a restare a Napoli

di dab

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Alla proprietà della Whirlpool "diremo di non andare altrove, perché l'offerta di Napoli non la troveranno da nessuna altra parte. Non contro la loro volontà, ma confido di persuaderli a restare". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno, a Napoli, al convegno 'Dal Sud per l'Italia, cultura, economia, innovazione. Quale futuro?'.

