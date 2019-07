Whirlpool, Conte: C'è strumento normativo per tenere sede a Napoli

di ddn/alm

ROma, 24 lug. (LaPresse) - "Colgo l'occasione per informare le Camere che poco fa si è concluso un tavolo su Whirlpool al ministero ed è stato deliberato uno strumento normativo per mantenere l'azienda a Napoli e per assicurare i livelli occupazionali. Con grande senso di responsabilità, in particolare del ministro Di Maio, il governo segue le crisi occupazionali". Così il premier Giuseppe Conte rispondendo al Question Time alla Camera.

