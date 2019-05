Aperto su Rousseau il voto per confermare la fiducia a Di Maio

È iniziato alle 10, e terminerà alle 20, il voto sul futuro di Luigi Di Maio. il leader pentastellato si sottopone al giudizio di iscritti e parlamentari M5S sulla piattaforma Rousseau con l'obiettivo di legittimare il suo ruolo e ricevere quella fiducia persa dopo la debacle delle elezioni Europee.

Al 'sistema operativo del Movimento' possono accedere tutti gli iscritti all'Associazione MoVimento 5 Stelle con documento di identità certificato. La domanda a cui rispondere è la seguente: 'confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?'. "Buon voto a tutti!", ha scritto su Facebook Di Maio. Sotto il suo post oltre duemila commenti la maggior parte di sostegno.

Mercoledì sera c'è stato anche il vertice con i parlamentari pentastellati, un'assemblea blindatissisma. C'era Roberto Fico, la sua prima volta da presidente della Camera, e anche Alessandro Di Battista, in qualità di ex-deputato, ormai entrato a pieno titolo nella cerchia 'bisogna salvare il Movimento'. . L'assemblea congiunta viene preceduta da una specie di riunione a Montecitorio per serrare le fila, utilizzando l'endorsement di Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Di Maio "deve continuare la battaglia che stava combattendo prima" tuona il comico genovese. E poi sentenzia: "Luigi non è esposto in uno scandalo di nessun genere. E' già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. La minaccia è esterna al M5S". La benedizione arriva anche da Casaleggio. Insomma, chi aveva consumato fiumi di inchiostro su una defenestrazione del vicepremier per mano dei piani alti, è rimasto deluso. L'obiettivo è trovare la legittimazione che serve per proseguire, anche perché, spiegano fonti autorevoli, "ad ora nessuno può sostituire Di Maio". Neanche il passionario Dibba in questo momento potrebbe prendere in mano la situazione: il rischio che si apra una guerra aperta con la Lega e uno scontro a viso aperto con Salvini, porterebbe più morti che feriti, questo è il ragionamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata