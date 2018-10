Vitalizi, anche il Senato dà il via libera ai tagli. Di Maio esulta: "Promessa mantenuta"

Passa anche al Senato la delibera sul taglio dei vitalizi proposta da Roberto Fico alla Camera. La norma è stata approvata in ufficio di presidenza con 10 voti favorevoli, 1 astenuto e gli altri non hanno partecipato, riferisce il senatore questore della Lega Paolo Arrigoni. "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva", esulta su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio.

Sempre su Instagram celebra il momento anche Paola Taverna: "È un giorno migliore, un giorno in cui la politica si avvicina ai cittadini, il giorno delle promesse mantenute…il giorno in cui vince finalmente il popolo italiano. Dopo pochi mesi abbiamo abolito i vitalizi anche al Senato. Siamo solo all’inizio!".

Festeggiano anche i senatori Cinquestelle, davanti palazzo Madama con palloncini gialli, bandiere del Movimento e lo striscione 'Bye bye vitalizi' e '56 milioni di euro risparmiati'.

