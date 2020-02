Virus cinese, Speranza: Convocati oggi tutti i capigruppo, unire Paese

di lrs

Milano, 3 feb. (LaPresse) - "Io ho convocato per oggi pomeriggio tutti i capigruppo in Parlamento. Di fronte a questi casi bisogna unire il Paese e non dividerlo. Il mio obiettivo fondamentale è difendere la salute di tutti gli italiani". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di Radio Capital, a chi gli chiedeva delle polemiche della Lega di Matteo Salvini sul Coronavirus. "Ho parlato personalmente con tutti i capigruppo delle forze di opposizione, ci saranno tutti in questa riunione", ha aggiunto.

