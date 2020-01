Virus cinese, Speranza: 2 contagiati sono in isolamento allo Spallanzani

di abf

Roma, 30 gen. (LaPresse) - "Queste due persone che hanno contratto il coronavirus sono in isolamento allo Spallanzani". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi. "Ci tengo a dire che questi giorni in Italia l'Italia aveva deciso di assumere misure di controllo e sicurezza all'avanguardia. Siamo un passo davanti, di fronte ai fatti nuovi di stasera, ma dopo i casi in Europa era probabile che avremmo avuto un caso anche noi Siamo all'avanguardia", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata