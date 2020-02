Virus cinese, Spadafora: E' tempo di investire sui giovani

di egr

Roma, 3 feb. (LaPresse) - "Donna, 30 anni ed un contratto precario: ha isolato il Coronavirus. Queste le caratteristiche di Francesca Colavita la giovane ricercatrice che insieme ad altre 2 colleghe dell'ospedale Spallanzani è riuscita ad isolare il virus che sta spaventando il mondo. La sua è la metafora di una generazione che non si arrende e affronta con serietà e competenza il proprio lavoro. Un lavoro precario e sottopagato, che ama e che vorrebbe solo continuare a svolgere nel proprio Paese, in maniera degna. Perché questo Paese, ancora una volta, ha dimostrato di avere enormi capacità, ed è tempo che queste capacità vengano valorizzate, investendo proprio sui giovani". Così il ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora su Facebook.

