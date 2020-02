Virus cinese, Mattarella ringrazia Xi Jinping per evacuazione italiani

di ect

Milano, 2 feb. (LaPresse) - "Desidero inoltre ringraziarLa per la collaborazione e la sensibilità mostrate dalle autorità cinesi nel facilitare l'evacuazione per via aerea dei connazionali residenti a Wuhan". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping.

