Virus cinese, Conte: No polemiche, è tempo responsabilità per tutti

Roma, 31 gen. (LaPresse) - "Lancio un messaggio a tutti i cittadini e a coloro che hanno delle responsabilità: questo non è il tempo delle polemiche, non accetto assolutamente polemiche politiche. Questo è il tempo della responsabilità, che riguarda in primis il governo, le autorità sanitarie, le forze di maggioranza ma anche quelle di opposizione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai microfoni del 'Tg5'.

