Violenza sulle donne, Boldrini: "I nostri diritti sotto attacco"

(LaPresse) Anche Laura Boldrini al corteo contro la violenza sulle donne, sabato a Roma. "In questo periodo storico i nostri diritti sono sotto attacco", dice la ex presidente della Camera a margine della manifestazione organizzata dal Movimento "Non una di meno". La deputata Pd ammette che il femminismo in Italia ha avuto poco presa, ma non si scoraggia e invita tutte le donne a proseguire nella lotta: "La rivoluzione continua".