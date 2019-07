Violenza donne, Stefani su Spadafora: Vero dramma, vile utilizzare tema così

di dab

Milano, 9 lug. (LaPresse) - "Utilizzare il dramma della violenza che troppe donne hanno subito o subiscono per attaccare Salvini è vile. Un comportamento che male si addice a chi ha un incarico di Governo così delicato come quello che ricopre Spadafora e che quindi andrebbe ripensato. Sono costernata. La politica non dovrebbe mai arrivare a questo livello". Così Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

