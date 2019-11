Violenza donne, Mattarella: Impegno di tutti per prevenire fenomeno

di vln

Roma, 25 nov. (LaPresse) - "Molto resta ancora da fare. Ogni donna deve sentire le istituzioni vicine. Tutti noi dobbiamo continuare ad adoperarci nella prevenzione del fenomeno, nel concreto sostegno delle vittime e dei loro figli, nella applicazione rigorosa degli strumenti esistenti, nel reperimento delle risorse necessarie e nell'elaborazione di ciò che serve per intercettare e contrastare i segnali del maltrattamento delle donne". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata