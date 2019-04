Violenza donne, Di Maio: Proposta castrazione chimica è presa in giro

di abf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - "Sul caso di Viterbo andate a vedere le bacheche di questi signori, questi signori blateravano di difesa della donna. Non voglio prendere in giro i cittadini: la proposta sulla castrazione chimica si applicherebbe solo ai casi di minore gravità, come ai casi di palpeggiamento. E sarebbe volontaria". Così Luigi Di Maio in diretta Facebook. "La gente che pratica violenza ai danni di donne e bambini deve stare in galera, non serve il salvacondotto della castrazione chimica", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata