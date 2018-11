Violenza donne, da Cdm via libera a ddl Codice rosso

Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge ribattezzato 'codice rosso', che porta le firme dei ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. E' quanto si apprende mentre è ancora in corso il Cdm.

Il provvedimento prevede una via preferenziale per le denunce per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza.

