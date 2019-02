Viminale: A San Ferdinando 1.592 migranti, 669 richiedenti protezione

di ect

Milano, 17 feb. (LaPresse) - I migranti presenti nell'area di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, sono 1.592, di cui 1.070 nella baraccopoli, secondo fonti del Viminale. Dei 1.592, hanno diritto al Siproimi (ex Sprar) 80. Hanno aderito al trasferimento nei centri in 52, di cui 26 già trasferiti. I richiedenti protezione internazionale sono 669. Di questi, sono stati contattati in 326 per valutare il trasferimento in centri di accoglienza. In 162 hanno aderito ma, stando a quanto si apprende, si sono presentati solo in 11.

