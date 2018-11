Video choc Casalino: Anziani, down e bimbi mi fanno schifo come i ragni

di egr

Roma, 8 nov. (LaPresse) - Spunta un video choc di ArcadeTv7, pubblicato da Dagospia, in cui un giovane Rocco Casalino - attuale portavoce di Palazzo Chigi e a lungo capo della comunicazione M5S - sostiene che anziani, bambini e down gli "danno fastidio", lo "irritano" e gli "fanno schifo, come fa schifo un ragno". "Non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, non ho nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata 'sta cosa", spiega Casalino. A chi gli contesta la parola "schifo", lui spiega: "E' come a te fa schifo il ragno, a me è così. Mi danno proprio fastidio. Mi dà imbarazzo. Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai bambini, ai down".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata