Via Seta, Salvini: Se ci sarà pericolo per sicurezza dico No

di rib/npf

Roma, 14 mar. (LaPresse) - "Se sono soddisfatto delle considerazioni di Conte sulla via della Seta? Mi alzo soddisfatto a prescindere. È mia competenza garantire la protezione della sicurezza degli italiani. Se si intravedrà un pericolo per la sicurezza ci sarà un secco No. Non si può permettere la penetrazione di economie straniere che possa condizionare quella italiana. Prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o di Genova ci penso non una ma 50 volte. La Cina è formalmente un Paese ancora in via di sviluppo. Non penso ci sia una competizione ad armi pari, ci vuole estrema prudenza". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, a proposito della via della Seta.

