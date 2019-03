Via Seta, Salvini: Memorandum non è testo sacro, tutto è perfettibile

di rib/npf

Roma, 14 mar. (LaPresse) - "Non è un testo sacro, si sta rileggendo. Tutto è perfettibile, compreso il memorandum". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, a proposito del memorandum sulla via della Seta.

