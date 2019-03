Via seta, Lega: Verifiche, sicurezza viene prima interessi economici

di npf/ntl

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "È fondamentale aiutare le aziende italiane a crescere ed esportare all'estero, per raggiungere i numeri di Francia e Germania, e per questo ringraziamo per il grande lavoro fatto Conte, Di Maio e Geraci. Ovviamente la sicurezza nazionale viene prima di tutto e quindi su alcuni settori strategici per noi e per gli alleati (telecomunicazioni, energia, porti e infrastrutture) stiamo facendo tutte le verifiche e le valutazioni necessarie: prima viene la sicurezza degli Italiani, poi l'interesse economico". E' quewsta, secondo quanto si apprende, la posizione della Lega sul memorandum d'intesa Italia Cina al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.

