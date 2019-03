Via Seta, Di Maio: Italia first nelle relazioni commerciali

di lcl/npf

Roma, 22 mar. (LaPresse) - "Ho sempre guardato con molta attenzione e ammirazione a Trump quando dice America first, e anche noi diciamo Italia first nelle relazioni commerciali, fermo restando che restiamo alleati degli Stati Uniti, restiamo nella Nato, nell'Unione europea e a maggior ragione, se i nostri alleati hanno preoccupazioni sul 5G è bene irrobustire la goldenpower". Così il vicepremier Luigi Di Maio entrando all'Italy-China business forum on third market cooperation a Palazzo Barberini.

