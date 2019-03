Via Seta, Conte: Accordi andranno valutati di volta in volta

di ntl/npf

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "Non ci impegnano a nulla con l'intesa programmatica" sulla via della Seta "se non alla sottoscrizione di volta in volta di accordi che andranno valutati uno per uno". Così il presidente della del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori palazzo Chigi.

