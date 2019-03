Via seta, Berlusconi: Oggi prevalgono rischi, da Cina via totalitaria

di npf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - Il memorandum con la Cina "certamente una opportunità, ma in questo momento per come è la situazione prevalgono i rischi". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a 'Mattino 5' su canale 5. "E' Ieri per la prima volta si è registrata qualcosa di positivo nel Parlamento Ue che ha approvato un documento che dice 'attenzione ai rapporti con la Cina perché è in atto un'offensiva della Cina sul piano commerciale ed economico, ma la Cina fa intravedere con chiarezza che la sua vuole essere anche una sfida sul piano politico e forse anche militare - ha aggiunto - Si confrontano due vie opposte la nostra via occidentale, liberale, e una via totalitaria".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata