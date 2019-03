Via della Seta, Di Maio: Guardo a economie emergenti a Est, export crescerà

di dab

Milano, 19 mar. (LaPresse) - Chi fa impresa sa che "le esportazioni aumenteranno se guardiamo verso est, cioè economie emergenti che stanno creando un nuovo ceto medio che vuole comprare vuol mangiare e prodotti di qualità". Così il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante un'iniziativa di campagna elettorale con il candidato pentastellato alle regionali in Basilicata. "Sabato firmerò come ministro dello Sviluppo economico questo accordo, a cui abbiamo lavorato tanto, con due viaggi in Cina, che si chiama Via della Seta, che sancisce un principio: portiamo il made in Italy in Cina e non il made in China in Italia", spiega. "Non dico che questo risolverà tutti i problemi che abbiamo con la Cina, ma che non sto guardando solo a quel Paese, ma anche alle economie emergenti a Est", continua il ministro del Lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata