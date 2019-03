Via della Seta, Conte: Memorandum si firma

di ntl/npf

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "Si firma il memorandum, è un accordo quadro non vincolante non è un accordo internazional. Sarebbe stato un po' eccentrico non partecipare a questo progetto internazionale, d'altra parte". Così il presidente del aconsiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori palazzo Chigi. "E' una grande opportunità per riequilibrare la bilancia commerciale con la Cina", aggiunge.

