Manovra, il governo tiene duro e risponde all'Ue: "Saldi e crescita invariati"

Prevale la linea dura per la lettera da inviare a Bruxelles. Salvini. "Se a loro non va bene, noi tiriamo dritti"

di Antonella Scutiero e Matteo Bosco Bortolaso

Nessuna variazione dei saldi della manovra né delle previsioni di crescita del Pil. Il governo conferma di voler seguire la propria strada, come annunciato fin dall'inizio, e di non cedere nell'interlocuzione con Bruxelles la cui strada, a questo punto, è sempre più in salita.

Nel giorno in cui l'Ue attende una risposta alla richiesta avanzata dalla commissione di correggere il draft budgetary plan, il governo si riunisce a tarda sera, dopo il rientro del premier Giuseppe Conte da Palermo: "Confidiamo di inviare nei termini la risposta", è l'auspicio espresso prima di volare a Roma. Serve davvero ogni minuto utile, con l'occhio all'orologio perché la letterina italiana va caricata sul sito della Commissione entro la mezzanotte.

A palazzo Chigi si susseguono un vertice e poi una riunione del Consiglio dei ministri, necessario perché "c'è qualcosa da modificare" ma non, aveva assicurato Matteo Salvini, "in base alle richieste di Bruxelles. Si cambia in base a quello che succede in Italia, ad esempio a causa del maltempo. Stiamo facendo la conta dei danni e rischiano di essere 5 miliardi di euro". Una cosa è chiara: "Posso solo dire che stiamo lavorando ad una manovra che comprende più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse (non per tutti, ma per tanti italiani). Se all'Europa va bene, siamo contenti. Se all'Europa non va bene, tiriamo dritti lo stesso".

Il governo deve fare i conti anche con il giudizio negativo del Fmi, secondo cui lo stimolo del deficit al 2,4% del Pil è "incerto" nei prossimi due anni e, anzi, sarà "probabilmente negativo nel medio termine" se lo spread "elevato" dovesse "persistere". Stesso discorso per il debito, previsto stabile al 130% del Pil nei prossimi tre anni. Un debito esposto, scrivono nel rapporto, a "shock avversi anche modesti" che potrebbero portare a una "grande" manovra correttiva, trasformando "un rallentamento in una recessione". Una bocciatura, o poco ci manca, che certo non giova nel tentativo di "spiegare" le proprie ragioni all'Europa.

Archiviata l'ipotesi di rivedere le stime sulla crescita e anche il deficit, Conte e gli altri esponenti di governo hanno però più volte assicurato che il 2,4%, sarà comunque il tetto massimo e che in nessun caso verrà sforato. Sul tavolo resta l'opzione di dichiarare, nero su bianco, la disponibilità a inserire nella legge di bilancio dei meccanismi che facciano scattare in automatico tagli alla spesa nel caso in cui l'andamento del Pil o dell'economia smentissero le previsioni del governo. Una sorta di clausola di salvaguardia sul deficit, insomma, anche insistendo sulle spese straordinarie legate alle emergenze Genova e maltempo, per rassicurare i partner europei della serietà delle intenzioni italiane e soprattutto della volontà di non superare il numerino indicato, come invece paventato in più di una critica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata