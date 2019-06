Vertice a palazzo Chigi con Conte, i vicepremier e Tria: sul tavolo la lettera all'Ue

Il premier atteso alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì

Vertice di governo a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sul tavolo c'è innanzitutto la lettera che il premier invierà a Bruxelles per tentare di evitare la procedura di infrazione europea per debito eccessivo. Alle 9.30 Conte interviene alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì.

