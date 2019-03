Verona, organizzatori Wcf: Riproduzione feto non è gadget Congresso

di dab

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Tanto rumore per nulla. Certa stampa non sa a cosa attaccarsi per denigrare il congresso di Verona. Non esiste alcun gadget del Congresso di Verona. La riproduzione di un feto di 11 settimane è un residuo della vecchia campagna che ha reso famosa l'associazione provita e che comprese anche l'affissione del manifesto grande quanto la facciata di un palazzo. Fu creata per aprire un dibattito sulla vita. E sulla vita ci concentriamo". Lo dichiarano in una nota gli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie, Toni Brandi e Jacopo Coghe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata