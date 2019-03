Verona, organizzatori Wcf: Omosessuali a inferno? Follie, ci dissociamo

di dab

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Gli omosessuali vanno curati, sennò per loro c'è l'Inferno? Follie. Questo non è il pensiero degli organizzatori e ci dissociamo da chi strumentalizza una situazione ad alta densità mediatica per attirare le telecamere su temi che non sono in programma e non interessano il nostro dibattito. Non solo. Il nostro pensiero è ben diverso: non abbiamo nulla contro le persone omosessuali che rispettiamo e non sono al centro dei nostri temi. Diverso è sostenere la famiglia naturale che è il futuro della società per non finire in una nazione ospizio e siamo contro l"utero in affitto per proteggere i bambini e le donne schiavizzate". Lo dichiarano in una nota gli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie, Toni Brandi e Jacopo Coghe.

