Verona, Drago: M5S realtà non legata solo a dichiarazioni di questi giorni

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Sono presente a Verona per scelta personale e non è stato semplice decidere di essere qui. Il M5S non è quella realtà politica che viene delineata, o quella legata solo alle dichiarazioni di questi giorni". Lo dice la senatrice M5S, Tiziana Drago, al Congresso mondiale delle famiglie, in un intervento 'non previsto', secondo l'organizzazione del Wcf. "Siamo uno Stato laico e dobbiamo pensare per uno Stato laico, ma il problema della natalità è oggettivo e va affrontato", aggiunge.

