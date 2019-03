Verona, Drago (M5S) a Congresso famgilie: Estremismi da ambo le parti

di dab

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Ringrazio per l'invito a cui non ho risposto subito. Ero orientata a non essere presente, perché pensavo ci fossero impostazioni estremiste, ma dalle dinamiche di questi giorni, ho visto che gli estremismi da ambo le parti". Così la senatrice M5S, Tiziana Drago, al Congresso mondiale delle famiglie, in un intervento 'non previsto', secondo l'organizzazione del Wcf. "Sono per il dialogo e l'apertura", aggiunge. "Continuando a parlare di diritti civili, che ormai sono acquisiti, secondo me siamo sulla strada sbagliata, anche se l'1,4% è una realtà di cui tenere conto", sottolinea.

