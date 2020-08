Verbali Comitato scientifico, Conte: "Nulla da nascondere"

Giuseppe Conte assicura: tutti i verbali del comitato scientifico saranno resi pubblici, "nulla da nascondere", e sul vaccino anti Covid dice: "Non ritengo essere obbligatorio, ma messo a disposizione di tutti". A un evento in provincia di Brindisi il presidente del Consiglio ieri sera ha anche ipotizzato un collegamento tra Reggio e Messina, anche sottomarino: "Un miracolo di ingegneria", spiega ma prima: "Dobbiamo realizzare l'alta velocita' in tutta la Calabria e la Sicilia", precisa Conte. Ieri la curva del contagio da coronavirus in Italia è tornata a salire: 463 i nuovi casi ieri. Solo due invece le vittime, un dato che non si aveva dal febbraio scorso. Quattro le regioni con 0 nuovi contagi. "Focolai contenuti ma ognuno sia responsabile", l'invito del viceministro della Salute Sileri.