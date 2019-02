Venezuela, Conte: Non appoggiamo Maduro, no a presidente autoproclamato

di mad/lrs

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "Per quanto riguarda il Venezuela, l'Italia non appoggia assolutamente Maduro. Noi non riteniamo che Maduro abbia legittimazione democratica. Chiediamo elezioni libere e democratiche al più presto. Ma non riteniamo che la soluzione sia un presidente autoproclamato, anzi riteniamo che questo rallenterà il processo democratico". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la replica al Parlamento europeo di Strasburgo.

